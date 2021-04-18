Gözyaşlarını tutamadı! Harun Tekin'den şampiyonluk sözleri...

18 Nisan 2021 Pazar 23:42 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 23:42

Süper Lig'de Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de penaltı kurtaran Harun Tekin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Tekin, "Ben topa değdim parmağımın ucuyla. Belki de ayağına değdim. Bilemiyorum. İzlemedim pozisyonu. Ben onun itirazını yaptım. Hakem de öyle bir karar verdi. Penaltı mıydı, değil miydi bilemiyorum." dedi.

İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Harun, "Bugün Allah yüzüme güldü. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Arkadan geleceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.