15 Nisan 2020 Çarşamba 20:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:51

Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Graeme Souness, açıklamalarda bulundu.

1995/1996 sezonu finalinde Fenerbahçe'ye karşı kupa zaferini kazandıktan sonra, Galatasaray bayrağını sahanın ortasına diken Souness, o gün yaptıklarını anlattı.

Galatasaray iki ayaklı oynanan kupa finalinde, ilk maçta ezeli rakibini sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci maçta ise; rakibinin sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray, Türkiye Kupası Şampiyonu oldu.

Graeme Souness yaşananlarla ilgili; "9 ay önce ilk kez oraya gittiğimde Fenerbahçe Başkanı, kalp ameliyatı geçirdiğim için bana "sakat" demişti. 1 sene sonra onların sahasında kupayı kazandık ve taraftarlarımızın olduğu yerden büyük bir bayrak uzatıldı. Her oyuncu bayrağı bir süre alıp salladı. En son da bana verdiler." dedi.

"YAPTIĞIM EN AKILLICA ŞEY DEĞİLDİ"

Bayrak dikme fikri hakkında Souness; "Bayrağı bir süre salladıktan sonra yanımda kimse kalmamıştı çünkü bütün oyuncular kupayı almak için orta saha çizgisine gitmişti. Boşalan tribünlere bakıyordum. Sonra Fenerbahçe Başkanı'nı gördüm. Kendi kendime 'Sana kimin "sakat" olduğunu göstereceğim' dedim. Bu hayatımda yaptığım en akıllıca şey değildi. 3. denememde bayrağı orta saha çizgisine diktim ve taraftarların sahaya girmek için çitlere tırmandığını gördüm. bunun üzerine koşarak çıkış tüneline gittim." dedi.