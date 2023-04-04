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Spor

Graham Potter için üç yeni seçenek!

Chelsea'de ki görevine son verilen İngiliz menajer Graham Potter için üç yeni iş imkanı olduğu öğrenildi. Tecrübeli menajerin bu sezon takım çalıştırması beklenmiyor.

Daily Mail4 Nisan 2023 Salı 13:03 - Güncelleme:
Graham Potter için üç yeni seçenek!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de ki görevine son verilen Graham Potter için seçenekler artıyor. Brendan Rodgers ile yollarını ayıran Leicester City ile adı anılırken aynı zamanda Tottenham içinde ismi geçen hocalar arasında olduğu düşünülüyor.

İngiliz menajerin Brighton Hove Albion'ı çalıştırırken Chelsea'ye katılması büyük tepki toplamıştı. Fakat Brighton Hove Albion'ın Roberto De Zerbi ile yollarını ayırması durumunda gidilecek ilk isim olduğu öğrenildi.

Leicester City ihtimali şu anki en ciddi teklif olarak görülürken, İngiliz menajerin sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği düşünülüyor.

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