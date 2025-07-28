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Spor

Granit Xhaka, Premier Lig'e geri dönüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'ın Bayer Leverkusen'de forma giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Granit Xhaka, Premier Lig'e geri dönüyor
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Bayer Leverkusen'de bir önemli ayrılık daha yaşanıyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar Jonathan Tah, Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'la yollarını ayıran Leverkusen'de Granit Xhaka da takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan tecrübeli orta sahanın yeni takımı belli oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland, 20 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'le anlaşmaya vardı.

Sunderland, geçtiğimiz hafta Xhaka ile sözleşme şartlarında anlaşmış fakat Leverkusen ayrılığa onay vermemişti. Xhaka'nın bugün İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Xhaka'nın takımda önemli bir rolü olduğunu ve kontratının devam ettiğini söylemişti.

Premier Lig'de daha önce Arsenal forması da giyen Xhaka, iki sezonluk araının ardından yeniden İngiltere forma giyecek. Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezon 49 maça çıkan Xhaka, 2 gol ve 7 asist kaydetti.

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