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Spor

Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu

Adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İsviçreli orta saha Granit Xhaka, Premier Lig ekiplerinden Sunderland ile anlaştı.

Haber Merkezi28 Temmuz 2025 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Granit Xhaka'nın yeni adresi belli oldu
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Uzun süredir transferi gündemden düşmeyen, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı.

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Granit Xhaka'nın transferi için hem oyuncuyla hem de kulübü Bayer Leverkusen ile anlaşma sağladı.

Haberde yer alan bilgilere göre Sunderland, bu transfer karşılığında Leverkusen'e 20 milyon Euro bonservis ödeyecek. Böylece İngiliz ekibi, bu sezonki toplam transfer harcamasını 130 milyon Euro'ya çıkarmış olacak.

LEVERKUSEN'DE 99 MAÇ

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Bayer Leverkusen formasıyla 99 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 6 gol atan Xhaka, 9 asistle takımına katkı sağladı.

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