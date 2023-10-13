Gravenberch: Klopp beni hemen ikna etti

Liverpool'un yaz transfer döneminin son gününde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Ryan Gravenberch açıklamalarda bulundu.

"KLOPP ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Bayern Münih'ten ayrılıp Liverpool'a gelmesindeki en önemli sebebin Jurgen Klopp olduğunu söyleyen Ryan Gravenberch, "Jurgen Klopp, Liverpool'a transferimde kilit rol oynadı. Transfer öncesinde onunla konuştum ve bana iyi duygular verdi. Bana 'Seni kesinlikle istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Bana planlarını bahsetti ve her şeyi anlattı, bana o kadar güzel bir his verdi ki kararımı hemen verdim."

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Ryan Gravenberch bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.