Gregor Kobel Dortmund'da kalıyor

Borussia Dortmund, yaz transfer dönemine yaklaşırken kaleci pozisyonundaki belirsizliği çözdü. Gregor Kobel, temsilcileri aracılığıyla kulüp yönetimine takımda kalma kararını resmen iletti. Bu gelişme, aylar süren transfer söylentilerine son verdi ve Dortmund'un geleceğe daha istikrarlı bakmasına imkân tanıdı.

Şampiyonlar Ligi bileti alarak sezonu önemli bir başarıyla tamamlayan Dortmund'un, 14 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi kaleci konusunu netleştirmesi büyük önem taşıyor. Turnuvada sadece grup aşamasından elde edilecek yaklaşık 25 milyon Euro'luk gelir, kadro planlamasında etkili olacak.

Son dönemde Bayer Leverkusen galibiyetindeki kritik kurtarışlarıyla dikkat çeken Kobel, kulüpteki dördüncü yılına giriyor.