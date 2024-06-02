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Spor

Gregor Kobel: Onların her zaman tehlikeli olduğunu biliyorduk

Borussia Dortmund'un kalecisi Gregor Kobel, Şampiyonlar Ligi finalini 2-0 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2024 Pazar 01:13 - Güncelleme:
Gregor Kobel: Onların her zaman tehlikeli olduğunu biliyorduk
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Borussia Dortmundlu kaleci Gregor Kobel, Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kaybedilen Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Duygularını aktaran Kobel, "Şu anda sadece hayal kırıklığına uğradık. Böyle bir şansa sahipseniz, böyle bir maçtan sonra bu normaldir. Real Madrid'e karşı muhtemelen bundan daha çok şansınız olmaz. Onların her zaman tehlikeli olduğunu biliyorduk.' dedi.

Kurtarışlarıyla maça damgasını vuran Kobel sözlerini şöyle noktaladı: 'Burada olmamız ve bu oyunu oynamamız %100 büyük bir başarıdır ve bu takımla son derece gurur duyuyorum. Uluslararası alanda en üst seviyede oynayabileceğimizi gösterdik."

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