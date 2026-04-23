23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa ikinciliğini elde etti.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 00:26
A Milli Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Şampiyonada milli güreşçiler; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde önemli bir başarıya imza attı. 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bıraktı ve tarihe geçti.

63 kiloda Kerem Kamal, Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0 teknik üstünlükle geçip, çeyrek finalde Azerbaycanlı Ziya Babashov'u da 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde U23 Dünya Şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile karşılaşan Kamal, başa baş geçen mücadelede 6-5 mağlup oldu. Bronz madalya maçında ise Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

MURAT FIRAT AVRUPA İKİNCİSİ

67 kiloda Murat Fırat, turnuvaya Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Guendez Nifri'yi ise 4-1 mağlup ederek başladı. Çeyrek finalde Dünya üçüncüsü Ermeni Slavik Galstyan karşısında üstün bir performans sergileyen milli güreşçi, rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'i 4-0 gibi net bir skorla geçerek finale adını yazdırdı. Finalde ise Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşan Fırat, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 7-5 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

72 kiloda Cengiz Arslan ise ilk turda Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i 6-0 öndeyken tuşla mağlup etti. Milli güreşçi çeyrek finalde Avrupa ikincisi Macar Krisztian Vancza'yı 4-3'lük skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde rakibine mağlup olan Arslan, bronz madalya maçında Hırvat rakibi Pavel Puklavec karşısında son ana kadar süren mücadeleyi 7-6 kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

  • Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Grekoromen Güreş
  • Avrupa ikinciliği

