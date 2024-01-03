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Spor

Gremio'dan transfer açıklaması! ''Vincent Aboubakar'ı araştırıyoruz''

Kısa bir süre önce Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vinccent Aboubakar için transfer haberleri gündemi sardı. Kamerunlu golcü için en net açıklamayı Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum yaptı. İşte detayalar...

3 Ocak 2024 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
Gremio'dan transfer açıklaması! ''Vincent Aboubakar'ı araştırıyoruz''
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Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin ardından ayrılacak ikinci isim Vincent Aboubakar olabilir...

Kamerunlu forvetin, Brezilya ekiplerinden Gremio'nun transfer listesine girdiği yazılıyordu. Bu iddialarla ilgili Gremio'nun Futbol Direktörü Antonio Brum, Brezilya basınına konuştu.

"ŞARTLARINI ARAŞTIRIYORUZ"

Brum, "O harika bir golcü. Lewandowski ve Suarez seviyesinde. Şartlarını, ücretini ve Brezilya'ya gelip gelmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ın bonservisini 5 milyon euro olarak belirledi. Yönetim, bu rakamdan aşağı inmeyi kesinlikle düşünmüyor.

MAAŞI 3.1 MİLYON EURO

Aboubakar ilk olarak 2016'da 2.5 milyon Euro kiralama bedeli, 3.3 milyon Euro garanti ücret ve 4 bin Euro puanbaşı 'bonus'larla Beşiktaş'a geldi.

Kamerunlu futbolcu Eylül 2020'de geri döndü ancak sözleşmesinin otomatikman uzamasına bir maç kala sakatlanınca Al Nassr'a geri döndü. 'Abou' Ocak 2023'te 3. kez döndü.

3.1 milyon Euro garanti ücretli kontratı 2025 yazında bitecek.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Deneyimli isim bu sezon oynadığı 22 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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