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Spor

Gremio'dan Vincent Aboubakar açıklaması! ''Onu çok istiyoruz''

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra kendine takım arayan Vincent Aboubakar için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gremio Başkanı Alberto Guerrai, Kamerunlu golcüyü kadrolarına kısa sürede katmak istediklerini söyledi. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Gremio'dan Vincent Aboubakar açıklaması! ''Onu çok istiyoruz''
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar için sıcak bir. gelişme yaşandı.

Gremio Başkanı Alberto Guerra, GauchaZH web sitesine verdiği röportajda hayalinin Vicent Aboubakar olduğunu doğruladı.

'ABOUBAKAR'I İSTİYORUZ'

Guerra, Kamerunlu yıldız için, "Menajerlerin onu Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Premier Lig'e götürme planı var. Bu seviyedeki bir futbolcu için bu tip talepler normal. Onu çok istiyorum ve bunu Ocak ayında yüksek bir olasılık olarak görüyorum. Oyuncuyu mümkün olduğu kadar çabuk duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

31 yaşındaki Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 105 maçta 59 gol atarken, 14 de asist yaptı.

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