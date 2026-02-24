İSTANBUL 14°C / 6°C
Spor

Griezmann için sürpriz iddia: MLS yolu göründü

MLS ekibi Orlando City'nin Antoine Griezmann ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Fransız yıldızın sezon bitmeden Atletico Madrid'den ayrılabileceği belirtiliyor.

24 Şubat 2026 Salı 20:47
Griezmann için sürpriz iddia: MLS yolu göründü
Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın sezon sona ermeden takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre MLS ekiplerinden Orlando City, 34 yaşındaki oyuncuyla ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Transfer penceresinin 26 Mart'a kadar açık olduğu ABD'de, Orlando'nun Griezmann'ı kadrosuna katabileceği belirtildi.

Haberde, 34 yaşındaki futbolcunun Amerikan sporlarının büyük bir hayranı olarak bilindiği ve bir gün MLS'te oynamak istediğini de hiç gizlemediği vurgulandı.

Öte yandan Orlando'nun sportif direktörü Ricardo Moreira'nın görüşmeler için kısa süre önce Madrid'e geldiği aktarıldı.

G.SARAY'LA DA ANILMIŞTI

Fransız yıldızın adı kış transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ileri sürülmüş, ancak transfer somut bir aşamaya ulaşmamıştı.

35 MAÇTA 12 GOL, 2 ASİST

Atletico Madrid ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Griezmann, 35 maç forma giydi ve 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
