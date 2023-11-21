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Spor

Griezmann'dan devam kararı!

Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann, kariyeri için son kararını verdi. Aktarılan habere göre Fransız oyuncu, Suudi Arabistan'a transfer olmakla ilgilenmiyor ve hayatına Atletico Madrid'de devam etmek istiyor.

21 Kasım 2023 Salı 22:09 - Güncelleme:
Griezmann'dan devam kararı!
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Atletico Madrid'de başarılı bir grafik çizen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de devam etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adı Manchester United ile anılan Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak.

Yıldız futbolcunun kariyerine İspanyol ekibinde devam istediği belirtilen haberde, yaz ayında teklifleri reddettiği Suudi Arabistan başta olmak üzere herhangi bir lige gitmeyeceği belirtildi.

32 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek planında tek odak noktasının Atletico Madrid olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan Griezmann, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2926 yılında sona erecek.

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