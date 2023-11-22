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Spor

Griezmann'dan UEFA'ya sert eleştiri!

Fransa'nın Yunanistan ile oynadıkları karşılaşmada Kingsley Coman'ın açtığı ortada top savunmaya çarpıp gol çizgisini geçmişti ancak 'Kale çizgisi teknolojisi' bu maçta olmadığından gol geçerli sayılmadı. Yıldız oyuncu Antoine Griezmann ise, UEFA'yı bu konuda eleştirdi.

22 Kasım 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Griezmann'dan UEFA'ya sert eleştiri!
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UEFA 2024 Elemeleri karşılaşmasında Fransa ile Yunanistan 2-2 berabere kalmıştı. Maçın 90. dakikasında ise Kingsley Coman'ın açtığı ortada top savunmaya çarpıp gol çizgisini geçmişti ancak "Kale çizgisi teknolojisi" bu maçta olmadığından gol geçerli sayılmadı.

Bu olayın üstüne Antoine Griezmann maç sonrasında UEFA'ya büyük serzenişte bulundu.

"DAHA FAZLA TEKNOLOJİ İSTİYORUZ"

UEFA'nın kendilerinden çok maç oynamalarını istediklerini söyleyen Antoine Griezmann, "UEFA'nın çok fazla parası var ama bir golün geçerli olup olmadığını bile çözemiyorlar. Eğer onlar oyunculardan daha fazla maç oynamasını istiyorsa, biz de daha fazla teknoloji istiyoruz." dedi ve şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı:

"Gelişmeye devam etmeliyiz, bence ilk yarıda iyi bir performans sergiledik, ikinci yarıda ise biraz yavaşladık. Çok iyi bir yıl geçirdik. Euro'da çok ileri gidecek bir takımımız var."

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Atlecico Madrid formasıyla 16 resmi maça çıkan Antione Griezmann bu karşılaşmalarda 12 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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