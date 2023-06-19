Griezmann'ın hayali ortaya çıktı! Yeniden Messi ile aynı takımda olmak

İki sezon önce Barcelona'dan ayrılışıyla büyük sükse yaratan Lionel Messi çok büyük umutlarla Fransız devi PSG'ye imza atmıştı. Arjantinli yıldız, Avrupa arenasında Başkent ekibiyle başarılı olamasa da iki sezonda 3 kupa kazandı ve kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı koleksiyonuna ekledi. Messi'nin, PSG'den sonraki durağı Inter Miami olurken bu süreç Griezmann'ın hayalini ortaya çıkardı.

'AVRUPA'DAN İSTEDİĞİM TEK TAKIM BARCELONA'YDI'



Lionel Messi, yeni takımını da kısa süre sonra resmen açıkladı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamayla MLS ligi takımlarından Inter Miami'yle anlaştığını duyurdu. 35 yaşındaki oyuncu açıklamasında, "Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ancak benim Avrupa'dan istediğim tek takım Barcelona'ydı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Inter Miami'yi tercih ettim ama bir gün Barcelona'ya; Alba'nın, Busquets'in ve Xavi'nin veda ettiği gibi veda edebilmek istiyorum" dedi.

ARSENAL'E KARŞI OYNAYABİLİR



Amerika ekibiyle anlaştığını açıklayan fakat henüz yeni takımına katılmayan Messi, Inter Miami'den önce başka bir takımın formasını giyebilir! Goal Türkiye'nin haberine göre; Arjantinli süperstar, Inter Miami'yle resmi maça çıkmadan önce MLS All-Stars takımında yer alarak ABD'deki ilk karşılaşmasına İngiliz ekibi Arsenal karşısında çıkabilir.

GRİEZMANN'IN HAYALİ



Messi'nin MLS takımı Inter Miami'ye transferinin ardından Griezmann, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olma hayalinden bahsetti. İkili bir süre Barcelona'da birlikte oynadı ve Griezmann, daha Avrupa'da kalmayı planlasa da gelecekte ABD'de oynamayı planlıyor.

Griezmann, basın toplantısında kendisine MLS hakkında soru sorulduğunda, "Bu benim hayalim! Oraya gittiğimde mümkün olan en iyi koşulların olmasını istiyorum, ancak bu kesinlikle gelecekte benim için gerçekleşmesini istediğim bir hayal..."

GRİEZMANN'IN PERFORMANSI



Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon La Liga'da 38 maça çıkarken 15 gol atıp 17 asist yaparak takımının ligi üçüncü sırada bitirmesine katkı sağladı.