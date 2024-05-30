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Spor

Griezmann'ın sözleşmesindeki çarpıcı detay!

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann için çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Başarılı forvetin sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu iddia edildi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Griezmann'ın sözleşmesindeki çarpıcı detay!
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Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız oyuncunun serbest kalma bedeli ortaya çıktı.

L'Equipe'nin haberine göre; Atletico Madridli futbolcu Griezmann'ın sözleşmesinde 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

TALİPLERİ VAR

Haberde, yıldız isme Avrupa'dan başta olmak üzere MLS'ten de ilgili takımların olduğu belirtildi.

ATLETICO'YU İSTİYOR

Griezmann'ın ise gelecek kariyerine Atletico Madrid'de devam etmek istediği ve henüz takımdan ayrılmak istemediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon kulübüyle 48 maça çıkan Griezmann, 24 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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