Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan siyah beyazlılar grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş'a Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri 27'de Murillo, 38'de Salih Uçan, 42'de Hyeon-Gyu Oh ve 81'de Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 85'de Papanikolaou'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş grubu 10 puanla lider tamamladı. Çaykur Rizespor ise 4 puanda kalarak kupaya bu aşamada veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.

Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.

Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başına döndü.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyememişti.

Orkun Kökçü ise bir maç aranın ardından Karadeniz ekibi karşısında sahadaki yerini aldı.

MAÇ ÖNCESİNDE BANDO GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün 123. kuruluş yıl dönemi etkinlikleri kapsamında bando gösterisi gerçekleştirdi.

Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçından önce sergiledikleri performansla alkış aldı.

SALİH UÇAN, 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Salih Uçan, kupada Kocaelispor ile yapılan maçta kulübede yer almasına rağmen süre almamıştı.

Ligde sırasıyla ise Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek soyunan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçların ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

YASİN ÖZCAN İKİNCİ KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, ikinci kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Kupanın üçüncü haftasındaki Kocaelispor maçında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Yasin, Çaykur Rizespor müsabakasında da görev yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcuyu Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte görevlendirdi.

Yasin Özcan, ilk kez siyah-beyazlı taraftarlar önünde boy gösterdi.

123. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşmadan önce kuzey tribününde Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümüne özel koreografi yapıldı.

Koreografide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri'ye yer verildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sol kanattan Emrecan Bulut'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafından Pierrot'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Agbadou'nun pasında kendi yarı alanından topla ilerleyen Murillo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Pierrot'un pasında Augusto, topu sürüp ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada sağ kanattan Rashica'nın içeri çevirdiği topu önüne alan Salih Uçan, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın sektirdiği topa altıpas üzerinde Hyeon-Gyu Oh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

50. dakikada ceza sahasının sağından Morillo'nun yerden içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde Orkun Kökçü ıskaladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Özcan'ın vuruşunda savunmada Emir Ortakaya çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

54. dakikada ceza sahasının sağında Augusto, Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın pozisyonu izleyen Sağlam, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

73. dakikada sağ taraftan Murillo'nun yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın hatasında araya giren Mustafa Hekimoğlu'nun dokunduğu top Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın sağından içeri çevirdiği topu kale önünde Kartal Kayra Yılmaz filelerle buluşturdu. 4-0

85. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatasında ceza sahası içinde araya giren Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Djalo, Agbadou, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan (Asllani dk. 79), Rashica (Kartal Kayra Yılmaz dk. 72), Orkun Kökçü (Cengiz Ünder dk. 62), Olaitan (Jota dk. 62), Hyeon-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 46)

Yedekler: Vasquez, Uduokhai, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto (Mebude dk. 74), Buljubasic (Olawoyin dk. 67), Emrecan Bulut (Taylan Antalyalı dk. 82), Zeqiri, Pierrot (Halil Dervişoğlu dk. 67)

Yedekler: Efe Doğan, Mihaila, Ali Sowe, Laçi, Sagnan, Mithat Pala

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Murillo (dk. 27), Salih Uçan (dk. 38), Hyeon-Gyu Oh (dk. 42), Kartal Kayra Yılmaz (dk. 81) (Beşiktaş), Papanikolaou (dk. 85) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Agbadou, Jota (Beşiktaş), Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Zeqiri (Çaykur Rizespor)