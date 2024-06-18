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Spor

Grubun ikinci maçında Hırvatistan, Arnavutluk ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında yarın ilk maçlarını kaybeden Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ. 16.00'da başlayacak.

AA18 Haziran 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Grubun ikinci maçında Hırvatistan, Arnavutluk ile karşılaşacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında yarın Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.

TANIDIK İSİMLER

İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor.

Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Sucic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramaric

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Bajrami, Ramadani, Laçi, Manaj, Asani

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