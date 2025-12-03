İSTANBUL 16°C / 7°C
Grup aşamasına bilet 2 golle geldi! Fırtına evinde sürprize izin vermedi

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Van Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan bordo mavililer adını grup aşamasına yazdırdı.

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 1. Lig ekibi Vanspor FK'yi konuk etti.

PAPARA Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai'nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.

59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.

64. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0

80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo'nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

84. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu'na çarpıp ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Okay Yokuşlu dk. 75), Batagov, Arif Boşluk (Pina dk. 65), Oulai, Bouchouari (Muçi dk. 75), Cihan Çanak (Zubkov dk. 65), Ozan Tufan, Olaigbe, Sikan (Onuachu dk. 87)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onualp Çakıroğlu, Folcarelli, Yakuphan Sarıalioğlu, Esat Yiğit Alkurt

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Batuhan Kör dk. 72), Regis (Medeni Bingöl dk. 83), Embolo, Vlachomitros (Aliou Traore dk.64)

Yedekler: Bathan Gebecioğlu, Hasan Bilal, Güvenç Usta, Soran Tümen

Teknik Direktör: Hakun Kutlu

Goller: Sikan (dk. 64), Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 84 k.k.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

