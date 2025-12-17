Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 17'nci dakikada Güven Yalçın kaydetti. Özellikle ikinci yarıda tehlikeli pozisyonlar üreten Trabzonspor bu ataklardan sonuç elde edemedi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor grup aşamasına 3 puanla başladı. Trabzonspor ise seyircisi önünde oynadığı ilk maçtan puansız ayrıldı.

Bordo mavililer kupanın bir sonraki haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise evinde bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ilk etkili atakta Corendon Alanyaspor golü buldu. Sağ taraftan Efecan Karaca'nın ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Onuralp Çevikhan'ın solundan filelere gitti: 0-1

42. dakikada Bouchouari'nin soldan ortasında, Sikan topu ceza alanı içinde Augusto'ya indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Victor yatarak topa sahip oldu.

45. dakikada Güven Yalçın'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ogundu'nun sağ çaprazdan şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, topu yatarak kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Sikan'ın şutunda kaleci Victor'u geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Ogundu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Hwang, bir anda kaleci Onuralp Çevikkan ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda Onuralp ayaklarıyla topu uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

75. dakikada Zubkov'un uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sikan'ın kafa vuruşunda kaleci Victor'un yatarak çeldiği topu savunmada Hwang kornere gönderdi.

83. dakikada Batagov'un uzun pasında, Augusto topu Muçi'nin önüne uzattı. Bu futbolcu kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Victor topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu Batagov kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinde Makouta, topu uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

90+5. dakikada Zubkov'un ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Victor, topu kornere çeldi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu

Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)