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Spor

GS-FB maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi tarihte?

GS-FB maçının tarihi, her iki takımın da taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de finale doğru adım adım ilerlerken, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Dev derbi Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? İşte, GS-FB maçı ile ilgili detaylar

19 Mayıs 2023 Cuma 11:58 - Güncelleme:
GS-FB maçı ne zaman 2023? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi tarihte?
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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin karşılaşmasını takip edecek olan futbolseverler, GS-FB maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki dev derbi, Fenerbahçe'nin son, Galatasaray'ın ise sondan bir önceki karşılaşması olacak. Peki GS-FB maçı ne zaman 2023? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 37. Haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi için sayılı günler kaldı. Sivasspor ve Ankaragücü (d) maçları derbi öncesinde Galatasaray için kritik önem taşıyor. Fenerbahçe ise derbi öncesi bir başka derbi maçı olan Trabzonspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da yeni hedef 37. haftadaki Fenerbahçe maçına şampiyon ünvanıyla çıkıp, kupayı derbide kaldırmak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ TARİHTE?

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak GS-FB maçının Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yapılması bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak.

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