GS Lisesi Müdürü FB üyeliğini bıraktı

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CİM-BOM’UN Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Lisesi’ne müdür olarak atanan Prof. Dr. Vahdettin Engin’in Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Hamamcıoğlu, “İlgili, ilgisiz herkesin demeç vermesi, ‘Geldikleri gibi giderler’ şeklindeki demeçler yanlıştır. Lise müdürümüz sadece eğitime konsantre olacağından emin olarak, Fenerbahçe Kulübü Üyeliği’nden istifa etmiştir” diye konuştu.