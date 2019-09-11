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GS Tv kapanacak mı? Başkan açıkladı...

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'nin kapatılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
 
Yayıncı kuruluş ile yaşanan sorundan dolayı GSTV'ye lisans almak için RTÜK'e de başvuru yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Galatasaray TV'yi kapatmak gibi bir düşüncemiz yok! Yayıncı kuruluşa buradan da söyleyeyim; biz şu anda Türk futbolunun marka değerine son yaptığımız transferler ile müthiş katkıdan bulunduğumuzu düşünüyorum. Biz tam tersine, GSTV için lisans için başvurduk, sermaye arttırımı yaptık" dedi.
 
Galatasaray'ın bir dünya kulübü olduğunu dile getiren Cengiz, "Biz GSTV'yi bırakın kapatmayı, ulusal, karasal bütün platformlarda bütün dünyaya ulaşmak istiyoruz. Galatasaray, bir dünya kulübü! Son iki yılda da şaha kalktı, bunda önceki bütün başkanlarımın da katkısı vardır. TV'de çalışan arkadaşlarımızın maaşları çok düşük, tek aşkları var o da Galatasaray. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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