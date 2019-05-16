G.Saray - Başakşehir maçı kadar kritik! Bursaspor - Göztepe...

■ SPOR Toto Süper Lig’de Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışı kadar, kümede kalma mücadelesi de son iki hafta öncesinde nefesleri kesiyor. Akhisarspor’un düşmesinin kesinleşmesinin ardından gözler, veda edecek son iki takımı belirlemek için Ankaragücü (37 Puan), Göztepe (34 Puan), Bursaspor (33 Puan) ve BB Erzurumspor’un (32 Puan) ligde oynayacağı karşılaşmalara çevrildi.

BURSA-GÖZTEPE ÇOK KRİTİK

■ 38’ER puanı bulunan Sivasspor ve Kasımpaşa ise diğer takımlara göre avantajlı durumdalar. Ateş hattında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Bursaspor-Göztepe karşılaşması adeta ölüm kalım maçına sahne olacak. Bursaspor kazanırsa puanını 36’ya yükselterek düşme hattının üstüne çıkacak. Göztepe ise umutlarını son haftaya bırakacak. Göztepe kazanırsa, Bursaspor küme düşecek ve gözler B.Belediyesi Erzurum-F.Bahçe maçına çevrilecek.

ERZURUM’UN KADER HAFTASI

■ SÜPER Lig’de 33. hafta Erzurumspor için oldukça kritik. Göztepe Bursa’yı yener, Dadaşlar Fenerbahçe’yi mağlup ederse küme düşecek son takım Göztepe ve Erzurumspor’un son hafta yapacakları maçlarla belirlenecek. O durumda son hafta Göztepe berabere kalır, Erzurum kazanırsa puanlar 38’de eşitlenir ve ikili averaja kalır. İkili averajda da İzmir ekibini ligde iki maçta da yenen Erzurumspor, son hafta kümede kalmayı başarabilir.

ÇOK SAYIDA KOMBİNASYON VAR

■ BURSASPOR ve Erzurum kazanırsa, her şey yine son hafta belli olacak. Bursa 36, Erzurum 35 puana ulaşırken, Göztepe 34 puanda kalacak. Bu taktirde 34. haftada Bursa kazanırsa ligde kalır, berabere kalırsa 37 puana ulaşacak. Göztepe de kazanırsa ikili averajla sıralama belli olacak. Göztepe ile Bursa arasında ikili averajda ilk maç 0-0 bitmişti. Ancak bu sonuçlarla son hafta Erzurum kazanırsa 38 puana ulaşacak. Bu kez Bursa ve Göztepe küme düşecek.

(Gunes)