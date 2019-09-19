G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diledi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diledi.
Galatasaray, resmi Twitter sayfasından "Bu akşam UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıp Avrupa macerasına başlayarak ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" denildi.
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