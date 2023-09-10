Sarı kırmızılılar yeni sezona 'Süper Lig şampiyonu' unvanını korumak ve 'Şampiyonlar Ligi'nde en azından son 16'ya kalmak' parolasıyla başladı. Bu doğrultuda Icardi'nin bonservisi alındı, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi yıldızlarla kadroya ekleme yapıldı.

FORMASINI KAYBETTİ



Cim Bom transferin son günlerinde bir veya iki bomba daha patlatmak üzere harekete geçmiş durumda. Sarı kırmızılılar'ın gözü bu kez, A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Zeki Çelik'e çevrildi.

Kulübü Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncudan gelen yeşil ışığın ardından kolları sıvadı. Aslan'ın ilk planı, Zeki'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayarak limit konusunda da herhangi bir sorun yaşamamak. Transferin kapanmasına az zaman kala Zeki Çelik'in sürpriz bir şekilde gündeme gelmesinin ise iki önemli sebebi var.

BOEY SONRASINA HAZIRLIK



Bunlardan biri Sacha Boey'nin durumu. Sarı kırmızılı kulüp, Fransız futbolcuyu gelen cazip tekliflere rağmen bırakmadı. Yönetim, genç sağ bekle görüşerek en azından 1 sezon daha Galatasaray'da oynayıp, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızını parlatmasını ve ondan sonra transfer tekliflerini değerlendirmesini istedi.

Ayrıca ikna için 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde de ciddi bir iyileştirme yapılmasına karar verildi. Ancak mevcut formunu sürdürürse, Boey'nin bir sonraki transfer döneminde 20 milyon Euro ve üzerinde bir bonservisle Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunuyor.

LİMİTLER DE RAHATLAYACAK



Bir diğer sebep ise Leo Dubois'nın durumu. Sarı kırmızılılar, hem maaş bütçesini hem de yabancı kontenjanındaki durumu göz önünde bulundurarak Fransız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Bir süredir antrenmanlara da katılmayan 28 yaşındaki sağ bek, Pendikspor'la anlaşmaya varmış durumda.

Galatasaray, Dubois'dan da tıpkı Midtsjö'de olduğu gibi 2-3 milyon Euro seviyesinde bir bonservis geliri bekliyor. Zeki Çelik transferi de gerçekleşirse, Galatasaray bu sezon hem çok kaliteli bir bek rotasyonuna kavuşacak hem de Boey sonrasına hazırlık yapmış olacak.