G.Saray, Sergio Ramos transferinde avantajı kaptı!

Galatasaray, Sergio Ramos'un transferi için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etmeye artık daha da yakın.

MLS İHTİMALİ ARTIK YOK

Sergio Ramos'un artık MLS'e transfer olma ihtimali yok. Çünkü MLS'te transfer sezonu kapandı. Ramos'un önünde iki seçenek var. Ya Arabistan ya da Florya. Bilindiği gibi Sergio Ramos, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama fikrine çok sıcak bakmıyor. İspanyol stoperin eşi de Avrupa'da kalmaktan yana. Bu yüzden de Galatasaray bu transferde bir adım önde gözüküyor.

GALATASARAY'I ARAŞTIRIYOR

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen halen son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor.

Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak baktığı biliniyor. Ayrıca, Galatasaray'da forma giymiş efsane oyuncularla takipleşen Ramos'un Türkiye ve Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.