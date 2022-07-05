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Spor

Galatasaray Yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün gayrimenkul ve taşınmazlarının değerlendirilmesi konusunda genel kuruldan yetki isteyecek.

AA5 Temmuz 2022 Salı 13:22 - Güncelleme:
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Olağanüstü genel kurul çağrısında bulunan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, toplantının 24 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

İlkinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantının 31 Temmuz Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Yönetim kurulu, Galatasaray Adası, Florya arsası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, yeni taşınmazların alınması ve çeşitli konularda genel kuruldan yetki isteyecek.

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