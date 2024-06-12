Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son iki şampiyonlukta dümende olan Okan Buruk'u övdü; F.Bahçe'nin Jose Mourinho hamlesini, Buruk'un başarısıyla ilişkilendirdi. TRT Spor'a konuşan Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Okan Buruk, G.Saray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da hizmet edecek. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Mesela niye Jose Mourinho? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar."

TİMUR GS'YE KÜSMEMELİYDİ

Kısa süre önce istifa eden Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile ilgili de konuşan Özbek, "Erden Timur bu sene olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. G.Saray başka kulüplere benzemiyor, eleştiri ön planda. Ben de önceki dönemlerimde her türlü eleştiriye maruz kaldım ama bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Hassas bir kardeşim, eleştirilerden rahatsız oldu. G.Saray'a hizmet edecekseniz bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım. Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Devam etmesi gerektiğini söyledim; kararına da saygı duydum" dedi.

FLORYA'YA SIĞMIYORUZ



ÖZBEK: "Florya'da toplam kapalı alan 4 bin 500 metre. Kemerburgaz'da yaptığımız ilk etapta 12 bin 500 metre olacak. Florya'yı yapandan Allah razı olsun ama G.Saray artık Florya'ya sığmıyor."