26 Şubat 2026 Perşembe
  Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? İşte muhtemel eşleşmeler...
Spor

Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? İşte muhtemel eşleşmeler...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılıların bir sonraki rakibi 27 Şubat Cuma 14.00'de belli olacak.

26 Şubat 2026 Perşembe 01:56
Galatasaray'ın rakibi ne zaman belli olacak? İşte muhtemel eşleşmeler...
ABONE OL

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u ilk maçta 5-2 mağlup etti. Rövanş maçında ise 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla son 16 biletini aldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Popüler Haberler
