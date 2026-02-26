Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u ilk maçta 5-2 mağlup etti. Rövanş maçında ise 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5'lik skorla son 16 biletini aldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.