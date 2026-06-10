Guadalajara, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanacağı şehirlerden biri olan Guadalajara, tarihi ve modern kimliğini uyum içinde koruyan yapısıyla ön plana çıkıyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin başkenti olan ve "Meksika'nın Kültürel Kalbi" diye tanımlanan şehir, mariachi müziğinin, tekilanın ve geleneksel Meksika kültürünün doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Tarihi dokusu, UNESCO listesindeki yapıları ve tutkulu futbol kültürüyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak üç Meksika şehrinden biri olan Guadalajara, 1970 ve 1986'daki Dünya Kupası tecrübesini 2026'ya taşıyacak.

'Batı'nın İncisi' olarak adlandırılan Guadalajara, Dünya Kupası'ndaki 4 grup karşılaşmasında takımları ağırlayacak.

Dünya Kupası maçları, Guadalajara'nın Zapopan bölgesinde bulunan ve turnuva için resmi adı "Estadio Guadalajara" olarak belirlenen stadyumda oynanacak.

MEKSİKA'NIN İKİNCİ BÜYÜK ŞEHRİ

5 milyondan fazla nüfusuyla ülkenin en büyük ikinci metropolü olan Guadalajara; mimarisi, canlı sokak yaşamı ve geleneksel Meksika mutfağının özel lezzetlerini sunan sokak pazarlarıyla şehre gelenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

İş, sanat, kültür, teknoloji ve turizm başlıklarıyla bölgesinin ekonomik merkezi sayılan şehir, dünyanın en üretken ve küresel olarak rekabetçi 100 şehri arasında kabul ediliyor. Günümüzde tarihi mirasını modern teknolojiyle birleştiren kent, Latin Amerika'nın "Silikon Vadisi" olarak anılıyor ve yazılım, elektronik ile dijital animasyon alanlarında bölgenin en önemli teknoloji üssü konumunda bulunuyor.

Futbol ve sporun yanı sıra Meksika'nın en önemli kültür alanlarından kabul edilen Guadalajara, aynı isme sahip katedrali, Degollado Tiyatrosu, Templo Expiatorio, UNESCO Dünya Mirası alanı Hospicio Cabanas ve Latin Amerika'nın en büyük kapalı pazarı San Juan de Dios Pazarı da dahil olmak üzere çok sayıda simge yapıyı barındırıyor.

Kent merkezine oldukça yakın konumda bulunan Tlaquepaque ve Tonala bölgeleri de geleneksel Meksika el sanatları, çömlekçilik ve rengarenk sokaklarıyla ziyaretçilere otantik deneyimler yaşatıyor.

EĞLENCEDE İDDİALI

Turnuva boyunca en canlı ev sahibi şehir olmayı hedefleyen Guadalajara, somut olmayan kültürel varlık ilan edilen Mariachi müziğinin başkenti sayılıyor.

Gerçekleştireceği organizasyonlarla Dünya Kupası'na gelecek futbolseverleri "En Meksikalı Parti" sloganı altında karşılamayı planlayan Guadalajara, futbolla eyaletin zengin kültürünü birleştirerek görülmemiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Guadalajara'daki FIFA fan zone (taraftar festivali) alanı, turnuva boyunca futbol coşkusunu tamamen ücretsiz ve festival içerisinde bir atmosferde sunmak üzere planlandı. Şehrin kalbinde kurulacak bu alan, dev ekranlardan canlı maç yayınlarının yanı sıra Meksika kültürünü yansıtan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Plaza de la Liberacion meydanında kurulacak fan zone, Guadalajara Katedrali ile tarihi Teatro Degollado arasında yer alacak. 40 bin taraftarı aynı anda ağırlayacak büyüklükte tasarlanan alanda tüm Dünya Kupası maçları canlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlardan yayınlanacak.

FIFA'nın lisanslı turnuva ürünleri, formalar ve hatıra eşyalarının da satın alınabileceği taraftar alanında sponsor firmaların interaktif oyunları, yerel müzik gruplarının canlı performansları, mariachi dinletileri bulunacak. Dünya Kupası boyunca bir milyondan fazla futbolseverin katılması beklenen fan zonelarda coşku zirveye çıkacak.

MEKSİKA FUTBOL GELENEĞİNİN BEŞİĞİ

Guadalajara'nın futbol geçmişi, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.



1906 yılında kurulan ve ülkenin en köklü kulüplerinden biri olan Club Deportivo Guadalajara (Chivas), sadece Meksika asıllı futbolcuları oynatma geleneğiyle bölgedeki futbol kültürünün ve ulusal kimliğin en büyük sembolü haline geldi. Futbolun bir yaşam biçimi olduğu kent, Meksika futbolunun en eski ve en köklü derbisi olan "Clasico Tapatio"ya ev sahipliği yapıyor. Chivas ile kentin bir diğer tarihi kulübü Atlas arasındaki bu asırlık rekabet, maç günlerinde şehri adeta ikiye bölüyor.

