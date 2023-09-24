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Spor

Guadalajara Açık'ta zafer Maria Sakkari'nin

Yunan tenisçi Maria Sakkari, Meksika'da düzenlenen Guadalajara Açık turnuvasında kupaya uzanan isim oldu.

24 Eylül 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Guadalajara Açık'ta zafer Maria Sakkari'nin
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Yunan tenisçi Maria Sakkari, Meksika'da düzenlenen Guadalajara Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Guadalajara kentinin ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, 2 numaralı seribaşı Sakkari ile ABD'li Caroline Dolehide karşılaştı.

Sakkari, 1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA Turu zaferini yaşadı.

2019'da ilk WTA kupasını kazanmasının ardından çıktığı 6 finali de kaybeden 28 yaşındaki tenisçi, bu maçla talihsizliğini kırdı.

  • Maria Sakkari
  • Guadalajara Açık
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