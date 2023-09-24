Guadalajara Açık'ta zafer Maria Sakkari'nin

Yunan tenisçi Maria Sakkari, Meksika'da düzenlenen Guadalajara Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.
Guadalajara kentinin ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, 2 numaralı seribaşı Sakkari ile ABD'li Caroline Dolehide karşılaştı.
Sakkari, 1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA Turu zaferini yaşadı.
2019'da ilk WTA kupasını kazanmasının ardından çıktığı 6 finali de kaybeden 28 yaşındaki tenisçi, bu maçla talihsizliğini kırdı.