19 Ocak 2026 Pazartesi
  • Guardiola aradığı stoperi buldu: Guehi imzayı attı
Spor

Guardiola aradığı stoperi buldu: Guehi imzayı attı

Crystal Palace ve İngiltere Milli Takımı savunmacısı Marc Guehi, Premier Lig liderliğini hedefleyen Manchester City'ye transfer oldu.

19 Ocak 2026 Pazartesi 19:09
Guardiola aradığı stoperi buldu: Guehi imzayı attı
Crystal Palace ve İngiltere Milli Takımı savunmacısı Marc Guehi, yaz transfer döneminde Liverpool'a imza atmaya çok yaklaşmış ancak bu transfer son anda gerçekleşmemişti.

25 yaşındaki stoper, Premier Lig lideri Arsenal'i yakalamayı hedefleyen Manchester City'ye transfer oldu.

Pep Guardiola'nın ekibi, savunma hattında yaşanan ciddi sakatlıklar nedeniyle bu hamleyi yaptı.

Josko Gvardiol ve Ruben Dias'ın uzun süreli sakatlıkları sonrası City, Guehi'yi kadrosuna kattı.

Bu transfer, FA Cup şampiyonu Crystal Palace için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, hafta içinde yaptığı açıklamada sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Futbol kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Guehi, Swansea City'de geçirdiği başarılı kiralık dönemin ardından Crystal Palace'a bonservisiyle transfer olmuştu. Palace forması altında istikrarlı performansıyla dikkat çeken başarılı savunmacı, 2025 yılında takımıyla FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşayarak kulüp kaptanlığına kadar yükseldi.

