Guardiola: Bir sabah gidiyorum diyebilirim

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, geleceğiyle ilgili konuştu.

Başarılı teknik adam, "Manchester City bir sonraki teknik direktörü için hazırlıklı olmalı. Ben tuhaf biriyim ve bir sabah uyanıp, "Gidiyorum." diyebilirim. Hazırlıklı olmalılar ama ben ayrılacağım diye bir şey yok." dedi.

Sözlerine devam eden ve geleceğiyle ilgili çıkan haberleri değerlendiren Guardiola, "Manchester City'de mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Son yıllarda bu konuda birçok haber çıktı. Tek söyleyebileceğim, burada kalmak istediğim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Pep Guardiola'nın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

ENZO MARESCA'DAN YALANLAMA

The Athletic, geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin, Guardiola'nın yaz aylarında ayrılık ihtimaline karşılık yeni teknik direktör için çalışmalara başladığını duyurdu.

The Athletic'te yer alan haberde, Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın da Guardiola sonrası Manchester City'nin adaylarından biri olduğu belirtildi.

Enzo Maresca ise Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğunu söyledi ve hakkındaki Manchester City haberlerini yalanladı.