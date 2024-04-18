Guardiola: Bu şekilde kaybetmek acı verici

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahasında Real Madrid'e elenen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maç içi kararlarının arkasında olduğunu söyleyen Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Maçta verdiğim hiçbir karardan dolayı pişman değilim. Maçın her dakikasında olağanüstü oynadık ama maalesef kazanamadık. Akanji, Erling Haaland ve De Bruyne, kendileri çıkmak istedi. Devam edemeyeceklerini söylediler. Tur için fırsatlar yarattık ama olmadı. Futbol gol atmak demektir. Sonuç olarak Real Madrid yarı finalde, biz değiliz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde kaybetmek çok acı verici."