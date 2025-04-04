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Spor

Guardiola: De Bruyne, bir heykeli hak ediyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdan ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne hakkında soruları yanıtladı.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 19:42 - Güncelleme:
Guardiola: De Bruyne, bir heykeli hak ediyor
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımdan ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne hakkında soruları yanıtladı.

Pep Guardiola:

"Kevin'in ayrılacağını biliyordum. O hepimizden önce buradaydı; benden, John Stones'tan, İlkay Gündoğan'dan önce buradaydı.

Onunla her zaman özel bir ilişkim oldu. Kendisi özel bir insan, özel bir oyuncu ve özel şekilde muamele görmeyi hak ediyor. Beraber tam on yıl geçirdik. Kaç maç oynadık biliyor musunuz? Kaç toplantı, kaç antrenman... Tam on yıl boyunca her gün beraberdik ve şimdi bunun sona ereceğini bilmek oldukça kötü."

Belçikalı oyuncunun Etihad'ın önüne heykeli olacağını düşünüp düşünmediği üzerine soruyu cevaplayan teknik adam, "Bilmiyorum, ama buna büyük miktarda para yatırmaya hazırım. Olup olmayacağından emin değilim ama o, bunu hak ediyor." şeklinde konuştu.

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