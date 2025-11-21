İSTANBUL 22°C / 14°C
  Guardiola: Haaland, tüm rekorları kırdı
Spor

Guardiola: Haaland, tüm rekorları kırdı

Pep Guardiola, yaptığı açıklamalarda Wayne Rooney'nin sezonun en iyileri listesinde Haaland'a yer vermemesini önemsemediğini söyledi. Deneyimli teknik adam, Norveçli golcünün kırdığı rekorlarla dünya çapında bir performans sergilediğini vurguladı.

21 Kasım 2025 Cuma 18:56
Guardiola: Haaland, tüm rekorları kırdı
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United eski yıldız forveti Wayne Rooney'nin Premier League sezonunun en iyi üç oyuncusu listesine Erling Haaland'ı dahil etmemesiyle ilgili konuştu.

Rooney listesinde Antoine Semenyo, Bryan Mbeumo ve Viktor Gyökeres'i tercih etmişti.

"BÜYÜK BİR SORUN DEĞİL"

Guardiola konuya ilişkin şu sözleri kullandı:

"Bu onun görüşü ve bunun bir önemi yok. Her şey yolunda. Bu büyük bir sorun değil."

"HAALAND TÜM REKORLARI KIRDI"

Teknik adam, Haaland'ın performansını överek devam etti:

"Erling bu sezon inanılmaz. Tüm rekorları kırdı ve Premier League'de ve Norveç Milli Takımı'nda birçok kişisel ve bireysel rekor kırmaya devam ediyor. Onun adına ve milli takımı adına çok mutluyum."

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAYI HAK EDİYOR"

Norveç'in uzun yıllar sonra gösterdiği başarıya da değinen Guardiola, "Norveç Milli Takımı'ndaki birçok oyuncu, ülkelerinin son kez Dünya Kupası'na katıldığı zaman henüz doğmamıştı. Elemelerde inanılmaz iş çıkardılar; çok gol attılar ve çok iyi futbol oynadılar. Erling dünya çapında bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda oynamayı hak ediyor. Mükemmel yaşında. Onun için çok mutluyum." dedi.

