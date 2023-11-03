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Spor

Guardiola: Haaland'ın Ballon d'Or için üzüldüğünü sanmıyorum

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, öğrenicisi Erling Haaland'ın Ballon d'Or'u kazanamaması ile ilgili yorumda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, ' Haaland'ın önünde koca bir kariyer var. Bu şekilde devam etmeli.' yorumunda bulundu.

3 Kasım 2023 Cuma 19:26 - Güncelleme:
Guardiola: Haaland'ın Ballon d'Or için üzüldüğünü sanmıyorum
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ballon d'Or ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u kazandığı için Lionel Messi'yi tebrik ediyorum. Haaland'ın önünde koca bir kariyer var. Bu şekilde devam etmeli. Aynı zamanda "Tamam, ben bu ödülü gelecek sezon kazanabilirim" demesi gerekiyor." dedi.

Pep ayrıca, "Erling Haaland ikinci sırada tamamladı. Aday olduğu için çok mutlu görünüyordu. Ödülü kazanamadığı için üzüldüğünü sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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