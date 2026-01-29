Guardiola: İlk 8'de bitirmekten çok mutluyuz

Manchester City menajeri Pep Guardiola, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi'nde durum eskiden farklıydı, şu an farklı. Çok zor rakipler var. Marta kadar ligde olacağız, döndüğümüzde duruma bakacağız.

Benfica maçının sonunu gördüm. Jeremy Doku ise sakatlandı. Bu hafta sonu oynamayacak. Bugün yine kalecimiz çok iyiydi. Galatasaray da şanslar yarattı. Riskli durumlar oldu. Oyuncularım sakatlanmadan bir sonraki seviyeye geçtik. Zor oldu. Norveç'te kaybettik, zor bir maçtı."

"Real Madrid gol atabilir, berabere bitebilir ve biz ilk 8 dışında kalabilirdik. Kaleci kalesinden çıkarken 'Nereye gidiyorsun' diye bağırdık ama gol attı."

Bu yeni format hoşuma gidiyor. Tek maç oynuyorsunuz bir takımla, final gibi oluyor. Deplasmana gittiğinizde çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor."