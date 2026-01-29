İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4316
  • EURO
    52,0517
  • ALTIN
    7592.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola: İlk 8'de bitirmekten çok mutluyuz
Spor

Guardiola: İlk 8'de bitirmekten çok mutluyuz

Manchester City Teknik Direktmrü Pep Guardiola, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 02:01 - Güncelleme:
Guardiola: İlk 8'de bitirmekten çok mutluyuz
ABONE OL

Manchester City menajeri Pep Guardiola, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"İlk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi'nde durum eskiden farklıydı, şu an farklı. Çok zor rakipler var. Marta kadar ligde olacağız, döndüğümüzde duruma bakacağız.

Benfica maçının sonunu gördüm. Jeremy Doku ise sakatlandı. Bu hafta sonu oynamayacak. Bugün yine kalecimiz çok iyiydi. Galatasaray da şanslar yarattı. Riskli durumlar oldu. Oyuncularım sakatlanmadan bir sonraki seviyeye geçtik. Zor oldu. Norveç'te kaybettik, zor bir maçtı."

"Real Madrid gol atabilir, berabere bitebilir ve biz ilk 8 dışında kalabilirdik. Kaleci kalesinden çıkarken 'Nereye gidiyorsun' diye bağırdık ama gol attı."

Bu yeni format hoşuma gidiyor. Tek maç oynuyorsunuz bir takımla, final gibi oluyor. Deplasmana gittiğinizde çok zor maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.