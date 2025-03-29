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Spor

Guardiola, Kevin De Bruyne'nin geleceği hakkında net konuşmadı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Kevin De Bruyne'nin durumu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Guardiola, Kevin De Bruyne'nin geleceği hakkında net konuşmadı
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Manchester City'de Kevin De Bruyne belirsizliği devam ediyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Guardiola bir basın toplantısında, "Bu, kulüp, Kevin ve menajeri arasındaki bir mesele... Takım ve sezonu en iyi şekilde bitirmek için odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Belçikalı yıldız, 2015 yazında Wolfsburg'dan 76 milyon avro karşılığında City'e transfer olmuştu. De Bruyne'nin geleceği konusunda belirsizlik sürerken, Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen tekliflerle ilgili spekülasyonlar devam ediyor.

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