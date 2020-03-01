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Spor

Guardiola kupalara doymuyor!

İngiltere Lig Kupası, son 2 sezonda olduğu gibi yine Manchester City'nin oldu. Pep Guardiola, 14. kez final oynadı ve 13. galibiyetini aldı.

01 Mart 2020 Pazar21:47 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 21:47

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Manchester City, üst üste 3. sezon kupayı müzesine götürdü.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Agüero ile 30. dakikada Rodri'den geldi. Aston Villa2nın tek sayısını ise 41. dakikada Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

YİNE PEP YİNE KUPA!

Kariyerinde 14 finale çıkan Pep Guardiola, böylece bu maçla birlikte 13. kez sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza atmış oltu.

Öte yandan İspanyol teknik adam, kariyeri boyunca çıktığı 625 maçta 29 kupa kazanarak, 22 maçta 1 kupa kazanma istatistiğine ulaştı.

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