Guardiola, Mateo Kovacic'i gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Manchester City, yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınının haberine göre; 2023 yazında Chelsea'den transfer edilen Hırvat oyuncu Mateo Kovacic satış listesine konuldu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Premier Lig'in temposuna ayak uydurmakta zorlandığı ve Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almadığı belirtildi.

ATLETICO MADRID DEVREDE

Deneyimli futbolcuya en ciddi ilginin Atletico Madrid'den geldiği ifade edildi. İspanyol ekibinin Kovacic'i transfer etmek için Manchester City ile temasa geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Manchester Cİty formasıyla bu sezon 33 maçta forma giyen Kovacic, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.