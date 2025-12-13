İSTANBUL 12°C / 6°C
Guardiola onay verdi! Manchester City, Milli kalecinin peşinde

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer'in, Manchester City'nin transfer gündemine girdiği öne sürüldü. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın, 25 yaşındaki kalecinin transferine onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Lille forması altında bu sezon özellikle penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken Berke Özer ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Manchester City, 25 yaşındaki file bekçisi ile ilgileniyor.

GUARDIOLA'DAN ONAY GELDİ

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın, Berke Özer transferine onay verdiği yazıldı.

DONNARUMMA'NIN ARKASINA BERKE

Manchester City, geride kalan yaz transfer döneminde Gianluigi Donnarumma ve James Trafford gibi iki kaleci transferi yapmıştı ancak Trafford'un, İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Pep Guardiola'nın, Berke Özer'i, Donnarumma'nın arkasında ikinci kaleci olarak düşündüğü belirtildi.

Lille'in ise Berke Özer konusunda bonservis beklentisinin yüksek olduğu yazıldı.

Yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan Lille'e giden Berke Özer, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.

