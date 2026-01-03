Guardiola'dan ayrılık söylentilerine tepki: Gitmemi mi istiyorsunuz?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4 Ocak 2026 Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Chelsea karşılaşması öncesinde, kulüpten ayrılacağı yönündeki iddialara sert bir dille karşılık verdi.

İspanyol çalıştırıcı, "Düşüncelerimi sizinle neden paylaşayım ki? Bunlar sadece söylentiler. Beni kovmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem var, bunu milyon kere söyledim. Ama gücümün hiçbir önemi yok, değil mi?" şeklinde konuştu.

Guardiola sözlerini daha da ileri taşıyarak, "10 yıl sonra hepinizin benden bıktığını biliyorum. Gitmemi mi istiyorsunuz? Evet, eminim ki öyle. Ama bir gün mutlaka gideceğim, söz veriyorum. Ancak şu an sözleşmem var, mutluyum ve bu takımla mücadele etmeye devam etmek istiyorum," dedi.