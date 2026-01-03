İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola'dan ayrılık söylentilerine tepki: Gitmemi mi istiyorsunuz?
Spor

Guardiola'dan ayrılık söylentilerine tepki: Gitmemi mi istiyorsunuz?

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi kulüpten ayrılacağı iddialarına sert çıktı.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Guardiola'dan ayrılık söylentilerine tepki: Gitmemi mi istiyorsunuz?
ABONE OL

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 4 Ocak 2026 Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Chelsea karşılaşması öncesinde, kulüpten ayrılacağı yönündeki iddialara sert bir dille karşılık verdi.

İspanyol çalıştırıcı, "Düşüncelerimi sizinle neden paylaşayım ki? Bunlar sadece söylentiler. Beni kovmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem var, bunu milyon kere söyledim. Ama gücümün hiçbir önemi yok, değil mi?" şeklinde konuştu.

Guardiola sözlerini daha da ileri taşıyarak, "10 yıl sonra hepinizin benden bıktığını biliyorum. Gitmemi mi istiyorsunuz? Evet, eminim ki öyle. Ama bir gün mutlaka gideceğim, söz veriyorum. Ancak şu an sözleşmem var, mutluyum ve bu takımla mücadele etmeye devam etmek istiyorum," dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.