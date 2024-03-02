Guardiola'dan Barça'ya teknik direktör tavsiyesi

Barcelona, Xavi ile ayrılık kararının alınmasının ardından yeni hoca arayışlarına girdi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya flaş bir teknik adam önerdi.

LAPORTA'DAN GÖRÜŞME

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör seçimi konusunda tavsiye almak için Pep Guardiola ile görüştü.

GUARDIOLA'NIN ÖNERİSİ

İspanyol teknik adam, Laporta'ya Brighton'dan Roberto De Zerbi'yi önerdi.

Öte yandan İtalyan teknik adamın 10 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesinin olduğu ve bu da Barça'nın işini ciddi şekilde zorlaştırabileceği belirtildi.