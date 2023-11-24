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Spor

Guardiola'dan çarpıcı Real Madrid ve Barcelona açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'in teknik direktörü Pep Guardiola, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katalan teknik adam yaptığı açıklamalarda Liverpool'a övgü dolu sözler söylerken, Barcelona ve Real Madrid'in kendi takımıyla kıyaslanamayacağını dile getirdi.

24 Kasım 2023 Cuma 20:09 - Güncelleme:
Guardiola'dan çarpıcı Real Madrid ve Barcelona açıklaması!
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile oynayacakları maç öncesi

Pep yaptığı açıklamada, "İki kulüp de birbirini gayet iyi tanıyor. 8-9 yıl geçti, oyuncular değişti ama fikir hep aynı kaldı. Liverpool bizim hep ana rakibimiz oldu. Geçen sezon çok fazla sakatlık yaşadılar ama burası ne olursa olsun üst düzey bir kulüp. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Pep Guardiola, "Klopp'un çalıştırdığı takımlar, benim ve ekibimin daha iyi olmasını sağladı. Liverpool şu anda harika bir takım. Son on yılda Manchester City'nin en büyük rakibi Liverpool'dur." şeklinde konuştu.

"Manchester City - Liverpool maçı Barcelona - Real Madrid rekabetiyle aynı diyebilir miyiz?" sorusuna Pep Guardiola şu cevabı verdi: "İkisi kesinlikle kıyaslanamaz. Manchester City 10 yıl öncesine kadar zirveye yakın değildi ama Liverpool her zaman zirvedeydi. Ancak son on yılda Liverpool bizim en iyi rakibimiz oldu."

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