14 Kasım 2025 Cuma
Guardiola'dan Filistinli sporcular için dayanışma çağrısı! ''Tüm stadı dolduralım''

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalonya ile Filistin Milli Takımları arasında oynanacak dayanışma maçı öncesi Gazze'de soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen Filistinli sporcular için tüm taraftarlara stadı doldurma çağrısı yaptı.

14 Kasım 2025 Cuma 15:40
İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta şehit edilen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu.

54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barselona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, yarın Bask Milli Takımı ile San Mames Stadı'nda, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçlarına çıkacak.

