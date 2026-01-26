İSTANBUL 18°C / 11°C
  • Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi çağrı: Taraftarımıza ihtiyacımız var
Spor

Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi çağrı: Taraftarımıza ihtiyacımız var

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları kritik maç öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Çok sayıda sakat ve cezalı oyuncuları olduğunu vurgulayan Guardiola, ilk 8 hedefi için tribün desteğinin belirleyici olacağını söyledi.

26 Ocak 2026 Pazartesi 18:59
Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi çağrı: Taraftarımıza ihtiyacımız var
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, ilk 8'e girebilmek için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Lig aşamasının son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester ekibinde sakat futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken, deneyimli teknik adam sarı-kırmızılı takım karşısında galip gelmek için taraftarlardan destek istedi.

Galatasaray karşısında birçok oyuncusunun forma giyemeyeceğini belirten Guardiola, "Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri oynayamaz. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Manchester ekibinin yeni transferleri Semenyo ve Guehi, "Devler Ligi"nde eleme turlarında forma giyebilecek. Rodri ise Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Chelsea maçında kaval kemiği kırılan Hırvat Josko Gvardiol sezonu kapattı. Sakatlıkları bulunan diğer futbolcular Ruben Dias, Oscar Bobb ve Mateo Kovacic'in ise şubat ayında takıma katılması bekleniyor.

Manchester City'nin Wolverhampton'ı 2-0 yendiği maçta Guardiola'nın dinlendirmek için sonradan oyuna aldığı Norveçli yıldız Erling Haaland ve Bodo/Glimt karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Bernardo Silva, görev bekleyecek.

Ligdeki son hafta öncesinde Manchester City 13 puanla 11, Galatasaray ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

