Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi mesaj

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olarak büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN NE KADAR İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor" diyen Guardiola, "Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" ifadelerini kullandı.

"BAZI BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VARDI"

Guardiola, kadrodaki eksiklerin oyunu etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Sahada olanlar ise tıpkı geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı."

"G.SARAY MAÇI ÖNCESİ DİNAMİĞİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Guardiola, önlerindeki maçlara dikkat çekerek daha fazlasını beklediğini dile getirdi:

"Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik."

"ONLARI TEBRİK EDİYORUZ"

Kanatlarda yaşanan eksiklere de değinen İspanyol çalıştırıcı, "Savinho ve Jeremy Doku yoktu. Bazı bölgelerde eksik oyuncularımız var, onlar olsa daha fazla istikrar sağlardık. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.