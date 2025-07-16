Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık!

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Manchester City'de teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için kararını verdi.

Sport'un haberine göre İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.

GALATASARAY'IN İLGİSİ!

Manchester City ile yolları ayırması beklenen İlkay Gündoğan'a, Süper Lig devi Galatasaray'ın ilgisi vardı.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Manchester City'e bedelsiz şekilde transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.