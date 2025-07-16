İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2555
  • EURO
    46,9223
  • ALTIN
    4333.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık!
Spor

Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık!

İlkay Gündoğan'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. İngiliz basını, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guradiola'nın Türk asıllı futbolcunun ayrılığına onay verdiğini öne sürdü.

Haber Merkezi16 Temmuz 2025 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın ayrılığına yeşil ışık!
ABONE OL

Yeni sezon kadro planlamasını yapan Manchester City'de teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan için kararını verdi.

Sport'un haberine göre İspanyol teknik adam, İlkay Gündoğan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. Alman futbolcunun yanı sıra James McAtee, Kalvin Philips, Nico Gonzalez, Jack Grealish, Oscar Bobb, John Stones, Mattheus Nunes ve Vitor Reis'in de kulüpten ayrılmalarına izin verildi.

GALATASARAY'IN İLGİSİ!

Manchester City ile yolları ayırması beklenen İlkay Gündoğan'a, Süper Lig devi Galatasaray'ın ilgisi vardı.

İlkay Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan Manchester City'e bedelsiz şekilde transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.

  • İlkay Gündoğan
  • Galatasaray transferi
  • Pep Guardiola onayı

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.